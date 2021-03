FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für BMW von 75 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tim Rokossa lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das stärkere Engagement im Bereich E-Mobilität nebst ambitionierterem Ziel bis 2030. Flexibilität sei den Bayern aber noch zu wichtig, was einige Anleger irritiere./ag/mis