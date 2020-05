EU-Kommission will Deutschland notfalls wegen BVerfG-Urteil zur EZB verklagen. VoW steckt 450 Millionen Euro in Batterie-Standort Salzgitter. EZB prüft anscheinend Aufkauf von Firmenanleihen mit Ramschstatus. BVB rechnet mit Jahresverlust. EnBW und Innenministerium schmieden Allianz gegen Cyberkriminelle. Apple macht Stores in Deutschland mit Temperaturmessungen wieder auf. BGH-Urteil: Amazons 'A-bis-z-Garantie' bindet nicht den Verkäufer.