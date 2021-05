NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW mit Blick auf die Jahresziele des Autobauers von 87 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan nannte den Ausblick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "konservativ". Wie auch Mercedes habe BMW mehr Modelle verkauft, die hohe Margen abwürfen./bek/gl