Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 122 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn und die Erträge hätten die von der französischen Großbank erhobenen Markterwartungen überboten, schrieb Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die operativen Ausgaben aber seien höher als zuvor prognostiziert ausgefallen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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