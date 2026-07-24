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Symbol BNPQF

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

12:51 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
108,14 EUR 0,04 EUR 0,04%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 122 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn und die Erträge hätten die von der französischen Großbank erhobenen Markterwartungen überboten, schrieb Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die operativen Ausgaben aber seien höher als zuvor prognostiziert ausgefallen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
136,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
108,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
108,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,76%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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