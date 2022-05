ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Franzosen hätten die Erwartungen im ersten Quartal auf breiter Basis getoppt, schrieb Analyst Mate Nemes am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die starke Dynamik im Investmentbanking lasse sich aber wohl so nicht halten./ag/edh