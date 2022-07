NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 65 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen passte ihre Schätzungen in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht der Franzosen an. Für das zweite Halbjahr und 2023 wird sie skeptischer./ag/jha/