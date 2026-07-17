JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Segment Globale Märkte habe sich die französische Großbank gut geschlagen, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Einnahmen hätten höhere Kosten mehr als ausgeglichen. Auch im Privatkundengeschäft in der Eurozone habe das Geldhaus gut abgeschnitten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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