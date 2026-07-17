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ISIN FR0000131104

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Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

12:41 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Im Segment Globale Märkte habe sich die französische Großbank gut geschlagen, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Höhere Einnahmen hätten höhere Kosten mehr als ausgeglichen. Auch im Privatkundengeschäft in der Eurozone habe das Geldhaus gut abgeschnitten./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
105,40 €		 Abst. Kursziel*:
4,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
105,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,64%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
111,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:06 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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