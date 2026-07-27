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Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

13:16 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
193,90 EUR 7,80 EUR 4,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Anlässlich der anstehenden Quartalszahlen beschäftigte sich Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit den Zeitplänen für die Großprogramme in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. So sei die erste Auslieferung des schwer bewaffneten Präsidentenflugzeugs VC-25B zwar weiterhin für Mitte 2028 vorgesehen, allerdings bestehe die Möglichkeit, dass zur Einhaltung dieses Zeitplans zusätzliche Kosten anfallen - wenn auch in geringem Umfang, schrieb sie./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 295,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 211,50		 Abst. Kursziel*:
39,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 221,66		 Abst. Kursziel aktuell:
33,09%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 284,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

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15:46 Boeing Outperform RBC Capital Markets
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