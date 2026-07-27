Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

15:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Flugzeugbauers habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahresziel für den Free Cashflow sei bestätigt worden./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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