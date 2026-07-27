Boeing Aktie
Marktkap. 145,29 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut ereignisarm gewesen, und das komme dem Unternehmen entgegen, schrieb Seth M. Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Boeing sei es nach wie vor von größter Bedeutung, weiterhin auf höhere Produktionsraten, Auslieferungen und Barmittelzuflüsse hinzuarbeiten sowie die Zertifizierungen für die Modelle 737 und 777 sicherzustellen./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 270,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 219,97
|Abst. Kursziel*:
22,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 220,45
|Abst. Kursziel aktuell:
22,48%
|
Analyst Name:
Seth M. Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 284,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
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