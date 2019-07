NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 615 Pence belassen. Der Ölkonzern habe im zweiten Quartal mit dem operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe zuversichtlich für das mittelfristige Wachstum und den Cash Flow. Die Aktionäre dürften angesichts der mittelfristigen Aussichten im Zeitverlauf mit Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen beglückt werden./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 02:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 02:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.