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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

10:21 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
62,02 EUR -0,32 EUR -0,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,68 €		 Abst. Kursziel*:
-9,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
57,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE publishes preliminary operating EBITDA for the second quarter of 2026 and increases its guidance for the financial year 2026
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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