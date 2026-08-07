Brenntag Aktie
Marktkap. 9,13 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
AI Analyse
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
61,68 €
|Abst. Kursziel*:
-9,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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