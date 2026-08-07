Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag