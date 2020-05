FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal im Geschäftsjahr des Medizintechnikunternehmens seien etwas hinter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz deute an, dass die Erholung in den verschiedenen Absatzregionen in unterschiedlichem Tempo vonstatten gehen dürfte. Daraus könnte erhöhte Volatilität resultieren./mf/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 02:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.