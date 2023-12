Baader Bank

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Cewe auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der Liste "Top Stock Ideas" von Baader. Der Foto-Dienstleister biete eine gute Geschäftsdynamik und eine attraktive Bewertung, schrieb Analyst Volker Bosse in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die besten Aktien 2024. Cewe sollte im laufenden Jahr die eigene Planung sowie die Konsensschätzung für den Umsatz übertreffen und ein operatives Ergebnis (Ebit) am oberen Ende der Zielspanne erreichen./gl/edh

