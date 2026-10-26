Coca-Cola Aktie
Marktkap. 357,36 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
AI Analyse
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten Konkurrenten und habe exogene Schocks leichter weggesteckt./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 96,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 92,70
|Abst. Kursziel*:
3,56%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 92,45
|Abst. Kursziel aktuell:
3,84%
|
Analyst Name:
Nik Modi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 92,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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