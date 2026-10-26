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Coca-Cola Aktie

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Marktkap. 357,36 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
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AI Analyse

RBC Capital Markets

Coca-Cola Outperform

13:51 Uhr
Coca-Cola Outperform
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
83,05 EUR 0,16 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten Konkurrenten und habe exogene Schocks leichter weggesteckt./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Outperform

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 96,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 92,70		 Abst. Kursziel*:
3,56%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 92,45		 Abst. Kursziel aktuell:
3,84%
Analyst Name:
Nik Modi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 92,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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