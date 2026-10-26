Coca-Cola Aktie
Marktkap. 357,36 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
AI Analyse
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe trotz einer hohen Messlatte überraschend stark abgeschnitten sowie die Jahresziele für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft und das Ergebnis je Aktie angehoben, schrieb Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 95,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 92,47
|Abst. Kursziel*:
2,74%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 92,45
|Abst. Kursziel aktuell:
2,76%
|
Analyst Name:
Andrea Teixeira
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 92,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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