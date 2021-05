FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Franken belassen. Mit dem neuen Chairman António Horta-Osório könne die Schweizer Großbank nun an den strategischen Antworten auf den Archegos-Verlust im Investmentbanking und bestimmten Themen in der Vermögensverwaltung arbeiten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag