ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,80 Franken belassen. Analyst Daniele Brupbacher kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den Nettogewinn deutlich. An den operativen Ergebnisschätzungen ändere sich dagegen wenig. Vor der Veröffentlichung des Zahlenwerks rechnet der Experte mit einem stark schwankenden Kurs der Aktien./bek/edh