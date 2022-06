FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Credit Suisse nach einer Investorenveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Präsentationen seien hilfreich gewesen und hätten das Vertrauen gestärkt, dass die Bank und vor allem ihre wichtige Vermögensverwaltung auf dem richtigen Weg seien, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch benötigten die Verbesserungen Zeit, um zu wirken und ließen die Kosten wahrscheinlich erst einmal steigen. Er bleibe deshalb an der Seitenlinie./ajx/jha/