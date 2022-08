FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Credit Suisse von 7 auf 6 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ausgestattet mit einer komplett neuen Führung stehe die Schweizer Bank vor einer neuen Strategie, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Einen Richtungswechsel habe er bereits vor 16 Monaten gefordert, seitdem habe die Aktie die Hälfte an Wert eingebüßt./tav/edh