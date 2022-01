ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach einem Zwischenbericht auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,30 Franken belassen. Der für das vierte Quartal signalisierte Vorsteuergewinn dürfte in etwa der Konsensschätzung entsprechen, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/nas