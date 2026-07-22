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Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

13:11 Uhr
Dürr Hold
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe aufgrund der schwachen Absatzmärkte ein weiteres Umstrukturierungsprogramm aufgelegt, schrieb Nikita Papaccio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die vorläufigen Quartalszahlen seien im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
18,12 €		 Abst. Kursziel*:
15,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
18,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:31 Dürr Buy Warburg Research
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10.07.26 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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