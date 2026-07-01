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Bernstein Research

Dürr Outperform

13:51 Uhr
Dürr Outperform
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
18,18 EUR 0,36 EUR 2,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr anlässlich der anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Das aktuelle Kursniveau preise für die Zeit nach 2026 ein Negativ-Wachstum ein, was er trotz des aktuellen gesamtwirtschaftlichen Umfelds für zu konservativ halte, schrieb Philippe Lorrain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Anlagenbauer dürfte weiterhin auf einem guten Weg sein, seine Ziele zu erreichen./rob/la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:08 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Outperform

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
18,16 €		 Abst. Kursziel*:
103,74%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
18,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
103,52%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

13:51 Dürr Outperform Bernstein Research
10.07.26 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Dürr Neutral UBS AG
03.07.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
13.05.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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