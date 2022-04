FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor einer Veranstaltung zum autonomen Fahren auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Daimler Truck sei der unangefochtene Marktführer in den USA und wolle diese Position auch im Geschäft mit selbstfahrenden Nutzfahrzeugen sichern, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hilfreich hierfür seien Größenvorteile und die Kooperation mit Technologiepartnern wie Waymo und TORC Robotics./bek/tav