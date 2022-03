FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler Truck von 42 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Dax-Aufsteiger sollte in den kommenden Quartalen von seinem hohen Auftragsbestand profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings geht der Experte von weiteren Produktions- und Absatzbelastungen durch die anhaltenden Liefer- und Logistikprobleme sowie gestiegenen Kosten aus. In seinem Modell berücksichtigte er einen 20-prozentigen Abschlag wegen des Ukraine-Konflikts./tih/eas