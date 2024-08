Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 39 Euro gesenkt. Die Papiere seien zwar attraktiv bewertet, schrieb Analystin Daniela Costa am Montagabend in ihrem Kommentar zur europäischen Nutzfahrzeugbranche. Es drohe allerdings mit dem Bericht zum dritten Quartal eine weitere Gewinnwarnung wegen des wichtigen US-Geschäfts. Zudem bleibe die Unsicherheit über die finale Entscheidung der Mercedes-Benz Group über ihren Anteil an Daimler Truck. Das größte Potenzial in der Brache sieht Costa bei Volvo./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks