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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

11:26 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,80 EUR 0,37 EUR 0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Daimler Truck werde auch im vierten Quartal noch von starken Aufträgen aus allen wichtigen Regionen profitieren./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,65 €		 Abst. Kursziel*:
17,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,82%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
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