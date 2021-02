Aktie in diesem Artikel Danone S.A. 55,86 EUR

0,25% Charts

News

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Danone S.A. 55,86 EUR 0,25% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Danone vor den am 19. Februar erwarteten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Analyst Alan Erskine geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer rückläufigen Geschäftsentwicklung des Lebensmittelherstellers sowie einer relativ großen Zielspanne für den Umsatz im laufenden Jahr aus. Die derzeitige Bewertung der Aktie bestrafe das Unternehmen für Fehler der Vergangenheit, verkenne aber die Qualität des Unternehmensportfolios, insbesondere des gewinnträchtigen Spezialnahrungsgeschäfts./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 04:08 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.