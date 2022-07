NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Wie auch Unilever habe der französische Lebensmittelhersteller die Erwartungen an das erste Halbjahr übertroffen und die Umsatzprognose, nicht aber die Gewinnprognose erhöht, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/mis