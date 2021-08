FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe das zehnte Quartal in Folge den Segmenteumsatz in etwa verdoppelt, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/gl