FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie des Essenslieferdienstes Delivery Hero von 110 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wie von ihm antizipiert sei der Korea-Deal nur unter Auflagen genehmigt worden, schrieb Analyst Manuel Mühl in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Woowa werde das Unternehmen aber sein Profil im attraktiven südkoreanischen Food-Delivery-Markt deutlich schärfen. Ebenfalls kaum überraschend sei die Kapitalerhöhung, die nun eine Beschleunigung des Expansionstempos und den Einstieg in neue Märkte oder die Stärkung bereits bestehender Marken ermögliche. Verglichen mit den hohen Bewertungen im Sektor, die jüngst beim Börsengang von DoorDash aufgerufen worden seien, könne die Bewertung von Delivery Hero bei Fortsetzung des Wachstums noch als akzeptabel eingestuft werden./ajx/gl