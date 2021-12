NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst William Woods hält die Sorgen um die EU-Pläne für Fahrerlöhne für überzogen, und manche Berichte für Panikmache. Letztlich seien die Vorschläge nicht neu, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/mis