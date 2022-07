NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 80 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Seine Schätzung für das Bruttowarenvolumen (GTV) des Essenslieferanten im zweiten Quartal liege unter den durchschnittlichen Erwartungen, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei der Margenprognose für das erste Halbjahr sei er aber optimistischer als seine Kollegen, zudem erwarte er bei der Zahlenvorlage eine Anhebung der entsprechenden Unternehmensziele. Das neue Kursziel begründete Woods mit höheren Kapitalkosten (WACC)./gl/ngu