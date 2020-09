LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts eines Zukaufs in Südamerika auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Übernahme sei für den Essenslieferdienst ein großer Schritt, um den Markt in Argentinien zu erobern, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies dürfte nicht der letzte Deal in der Region sein./tih/ag