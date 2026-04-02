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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

02.04.26
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen am 30. April dürften die anhaltende Dynamik in wichtigen Märkten trotz Gegenwinds durch Währungseffekte belegen, schrieb Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege aber weiter auf den strategischen Überlegungen des Essenslieferanten sowie der Unsicherheit rund um die Beteiligung, die Großaktionär Prosus verkaufen müsse./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,26 €		 Abst. Kursziel*:
59,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
16,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,62%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

02.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.03.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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