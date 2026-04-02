Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,97 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen am 30. April dürften die anhaltende Dynamik in wichtigen Märkten trotz Gegenwinds durch Währungseffekte belegen, schrieb Marcus Diebel in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege aber weiter auf den strategischen Überlegungen des Essenslieferanten sowie der Unsicherheit rund um die Beteiligung, die Großaktionär Prosus verkaufen müsse./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 12:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,26 €
|Abst. Kursziel*:
59,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,62%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
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|JP Morgan Chase & Co.
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