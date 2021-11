NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 21,80 Euro belassen. Die Tochter T-Mobile US habe gute Zahlen für das dritte Quartal geliefert, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Befürchtungen einer Enttäuschung hätten sich damit als nicht gerechtfertigt erwiesen./mf/mis