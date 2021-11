LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Die Bonner hätten die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele angehoben und überdies eine überraschend hohe Dividende in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis