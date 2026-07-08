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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,78 EUR +0,40 EUR +0,72 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 63,44 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

09:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,78 EUR 0,40 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 44 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bereits die Hälfte der von ihm beobachteten europäischen Logistikunternehmen habe ihre Jahresziele im Vorfeld der Berichterstattung zum zweiten Quartal erhöht, darunter auch DHL, schrieb Alex Irving am Mittwoch. Die zusätzliche logistische Komplexität infolge knapper Luftfrachtkapazitäten in der Golfregion dürfte die Bruttogewinne sowie die Umwandlungsmargen stützen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 22:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,60 €		 Abst. Kursziel*:
-19,06%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
55,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,33%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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