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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

13:06 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
18,60 EUR 0,29 EUR 1,58%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" belassen. Auch wenn sich die Umsätze der europäischen Konsumgüterhersteller im zweiten Quartal als widerstandsfähig erweisen dürften, bleibe das Branchenumfeld herausfordernd, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Verbrauchernachfrage sei schwach, während gleichzeitig Preiserhöhungen erforderlich seien, da die Herstellungskosten bis ins Geschäftsjahr 2027 hinein schrittweise steigen dürften. Vor diesem Hintergrund bevorzuge sie Unternehmen mit einer positiven Dynamik beim flächenbereinigten Umsatzwachstum, wie Danone, Unilever und AB Inbev./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
18,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

13:06 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Diageo Neutral UBS AG
13.07.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
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