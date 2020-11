Aktie in diesem Artikel Diageo plc 32,82 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Diageo von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 2600 auf 3500 Pence angehoben. Analystin Pinar Ergun hob in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Branchenvotum für europäische Getränkekonzerne von "In-Line" auf "Attractive". In ihrem Erholungsszenario dürfte der Getränkekonsum Mitte 2021 wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreichen. Diageo und Pernod-Ricard seien zwei Werte, die das Erholungspotenzial aus ihrer Sicht noch nicht einpreisen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2020 / 04:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.