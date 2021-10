NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Diageo von 2800 auf 3000 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Der Spirituosenkonzern mache so ziemlich alles richtig, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht./ag/ajx