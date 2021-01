ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Michael Werner rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken Jahr in puncto Mittelzuflüsse für die europäischen börsennotierten Vermögensverwalter. Es sei viel "trockenes Pulver" vorhanden, das investiert werden wolle, zumal allgemein an den Märkten mit einem Rückgang der Kursschwankungen gerechnet werde./la/bek