NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Nettogebührenmarge sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Sie habe von hohen verwalteten Mitteln im aktiven Aktien-Management profitiert./bek/la