FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Easyjet von "Sell" auf "Buy" doppelt hochgestuft und das Kursziel von 410 auf 580 Pence angehoben. Das neue Anlageurteil resultiere aus den deutlich verbesserten Aussichten für den Konsum in Großbritannien, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der Bedeutung der britischen Verbraucher für die Fluggesellschaft hätten sich damit deren Perspektiven aufgehellt./mf/ajx

