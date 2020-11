NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet nach endgültigen Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Zu den Hauptsorgen, die Finanzlage und die Liquiditätsentwicklung über die Wintersaison, gebe es wenig Detailliertes, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ag/ck