NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals dürften angesichts der geringen Passagierzahlen düster ausfallen, aber das sei nicht überraschend, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Billigfluggesellschaften. Die Impfaktionen gäben jedoch Grund zum Optimismus. Easyjet arbeite an der Kostenoptimierung, sei jedoch stärker auf Städteverbindungen und Geschäftsreisen konzentriert, was herausfordernd sei./ck/bek