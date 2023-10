RBC Capital Markets

easyJet Sector Perform

25.10.23

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 550 auf 490 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise und des stärkeren US-Dollars habe er seine Prognosen für den Billigflieger reduziert, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie berge zwar immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent, aber er sehe in anderen Bereichen des Airline-Sektors mit Blick auf die Aussichten von Angebot und Nachfrage noch mehr Kurschancen mit geringeren Risiken./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 11:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 11:30 / EDT

