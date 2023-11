RBC Capital Markets

easyJet Sector Perform

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Geschäftszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die Aussagen des Billigfliegers für das Geschäftsjahr 2023/24 hätten keine größeren Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Risiken machte der Experte aus hinsichtlich des Verhältnisses von Angebot und Nachfrage in Großbritannien./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 03:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 03:00 / EST

