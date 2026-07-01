easyJet Aktie
Marktkap. 4,89 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet vor Quartalszahlen von 340 auf 360 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund höherer Kosten und gesunkener Flugpreise dürfte der Vorsteuergewinn des Billigfliegers auf 55 (Vorjahr 286) Millionen Pfund gesunken sein, schrieb Harry Gowers in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Seine Schätzung für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe er jedoch wegen niedrigerer Kerosinpreise deutlich erhöht./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 12:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: easyJet Underweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,60 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
5,54 £
|Abst. Kursziel*:
-34,99%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,22 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|15:41
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15:41
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|15:41
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10.06.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG