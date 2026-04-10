DAX 23.742 -0,3%ESt50 5.905 -0,4%MSCI World 4.519 +0,3%Top 10 Crypto 9,6265 +4,5%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.319 -0,1%Euro 1,1782 +0,2%Öl 99,14 +1,2%Gold 4.793 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX startet fester -- Asiens Börsen mit Gewinnen - KOSPI mit Rekordhoch -- Lufthansa-Kabinenpersonal folgt Piloten in den Streik -- Ölpreise, Kryptos, Dell, HP im Fokus
Top News
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX mit festem Start Hoffnung auf weitere US-Iran-Gespräche verleiht Rückenwind: DAX mit festem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Engie (ex GDF Suez) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,88 EUR -0,38 EUR -1,30 %
STU
26,66 CHF -0,06 CHF -0,22 %
BRX
Marktkap. 73,96 Mrd. EUR

KGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0ER6Q

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0010208488

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ENGQF

Bernstein Research

Engie (ex GDF Suez) Market-Perform

08:26 Uhr
Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Engie (ex GDF Suez)
28,88 EUR -0,38 EUR -1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Market-Perform

Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
29,40 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
29,16 €		 Abst. Kursziel*:
0,82%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
28,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,80%
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Engie (ex GDF Suez)

08:26 Engie (ex GDF Suez) Market-Perform Bernstein Research
02.04.25 Engie (ex GDF Suez) Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.24 Engie (ex GDF Suez) Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.08.24 Engie (ex GDF Suez) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.24 Engie (ex GDF Suez) Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

RSS Feed
Engie (ex GDF Suez) zu myNews hinzufügen