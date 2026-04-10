Marktkap. 73,96 Mrd. EURKGV 14,76 Div. Rendite 6,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Engie von 25,10 auf 29,40 Euro angehoben, die Aktien nach ihrem starken Lauf aber von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Engie sei mit rund 30 Prozent Jahresplus einer der stärksten europäischen Versorger, schrieb Bartlomiej Kubicki am Montagnachmittag. Damit hätten die Anleger die strategische Neuaufstellung honoriert. Er erwartet nun aber keine Outperformance der Aktien mehr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
29,40 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
29,16 €
|Abst. Kursziel*:
0,82%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
28,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,80%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Engie (ex GDF Suez)
|08:26
|Engie (ex GDF Suez) Market-Perform
|Bernstein Research
|02.04.25
|Engie (ex GDF Suez) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Engie (ex GDF Suez) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.08.24
|Engie (ex GDF Suez) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.24
|Engie (ex GDF Suez) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
